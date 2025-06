L'Al Hilal non si arrende: nuovi contatti per Osimhen e Theo Hernandez dopo i primi no

Una distanza tutt'altro che incolmabile, dunque, ma che al momento permane e che porterà a un allungamento dei tempi. Senza considerare che non è ancora stato definito neanche l'accordo tra l'Al Hilal e Osimhen, che per ora non ha accettato la prima proposta d'ingaggio da 26 milioni di euro a stagione più bonus. La squadra allenata da Simone Inzaghi non si è però arresa proponendo al nigeriano un contratto da 30 milioni l'anno, ricevendo anche in questo caso un secco "no" dal giocatore.