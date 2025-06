Ademola Lookman potrebbe lasciare l'Atalanta. Dopo l'interesse del PSG nella passata stagione, poi sfumato in un nulla di fatto, l'attaccante nigeriano potrebbe lasciare Bergamo, ma rimanere comunque in Serie A. Infatti, secondo TuttoMercatoWeb, il numero 11 nerazzurro è finito nel mirino del Napoli, che l'ha messo nel mirino per il post Kvaratskhelia. Primi contatti, non ufficiali, tra le parti, con il nigeriano che è valutato 50 milioni di euro.