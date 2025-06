Domani le visite mediche di Reijnders al City, il Milan pensa anche a Xhaka

C'è quindi un vuoto importante da colmare a centrocampo. I rossoneri si trovano a dover ricostruire un reparto dopo la cessione di Reijnders. E allora, dopo il colpo Modric, Tare cerca altra esperienza per la mediana del Diavolo: il Milan starebbe valutando Granit Xhaka del Bayern Leverkusen. Lo svizzero ha un contratto con il Leverkusen fino al 30 giugno 2028 e guadagna tra i 2 e i 2,5 milioni di euro netti all’anno. Anche il prezzo del cartellino non sembra proibitivo: tra i 15 e i 20 milioni. Prima, però, il Milan dovrà capire che margini ci sono pure per gli altri nomi in lista, a partire da Rabiot. Anche Ricci e Rovella rimangono nel mirino rossonero.