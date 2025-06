Federico Chiesa potrebbe tornare in Italia. Nell'ultimo anno passato tra le fila del Liverpool, con cui ha vinto la Premier League ma trovando poco spazio, la priorità dell'attaccante ex Juve è quello di tornare in Italia nel corso della prossima sessione di calciomercato. Alcuni club di Serie A sono interessati a lui e nei prossimi giorni potrebbero essere intavolate le prime trattative.