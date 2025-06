Il Como prepara un altro colpo per l'attacco. Le probabilità di vedere Nico Paz ancora in maglia lariana sono basse e, per questo motivo, la formazione di Fabregas, secondo Fabrizio Romano, ha allacciato i primi contatti con la Dinamo Zagabria per Martin Baturina. Per il trequartista classe 2003, il Como ha già presentato un'offerta ufficiale al club croato. La valutazione dovrebbe essere attorno ai 30 milioni di euro, sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore.