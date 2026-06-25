Show a Fox Sports: Ibrahimovic "dipendente del mese", ma che tensione con Alexi Lalas

I Mondiali non si giocano solo sul rettangolo verde, ma anche negli studi televisivi americani di Fox Sports, dove la convivenza tra i talent si sta trasformando in un vero e proprio reality show. Al centro della scena c'è Zlatan Ibrahimovic, il cui carisma sta letteralmente travolgendo la trasmissione, per la gioia degli ascolti e un po' meno per quella del collega Alexi Lalas, ex difensore visto in Italia con la maglia del Padova. L'ultimo capitolo di questa saga è andato in scena martedì, al termine del match tra Inghilterra e Ghana, quando la conduttrice Rebecca Lowe ha consegnato a sorpresa allo svedese il finto premio di "dipendente del mese" di giugno. La targa, passata prima dalle mani di un divertito Thierry Henry, è finita a Ibra, che non ha perso l'occasione per pungere Lalas, mostrandogli il premio da vicino: "Te lo mostro così puoi sentirlo, perché penso che tu non l'abbia mai ricevuto... e non lo vincerai mai."