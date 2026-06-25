Show a Fox Sports: Ibrahimovic "dipendente del mese", ma che tensione con Alexi Lalas

I Mondiali non si giocano solo sul rettangolo verde, ma anche negli studi televisivi americani di Fox Sports, dove la convivenza tra i talent si sta trasformando in un vero e proprio reality show. Al centro della scena c'è Zlatan Ibrahimovic, il cui carisma sta letteralmente travolgendo la trasmissione, per la gioia degli ascolti e un po' meno per quella del collega Alexi Lalas, ex difensore visto in Italia con la maglia del Padova. L'ultimo capitolo di questa saga è andato in scena martedì, al termine del match tra Inghilterra e Ghana, quando la conduttrice Rebecca Lowe ha consegnato a sorpresa allo svedese il finto premio di "dipendente del mese" di giugno. La targa, passata prima dalle mani di un divertito Thierry Henry, è finita a Ibra, che non ha perso l'occasione per pungere Lalas, mostrandogli il premio da vicino: "Te lo mostro così puoi sentirlo, perché penso che tu non l'abbia mai ricevuto... e non lo vincerai mai."
Le origini della faida
La spaccatura tra l'ex bandiera della nazionale statunitense e la coppia Ibra-Henry è ormai conclamata. Secondo quanto rivelato dal Daily Mail, il duo europeo ha preso di mira Lalas fin dall'inizio del torneo, liquidando spesso le sue opinioni e rimarcando la netta differenza tra le rispettive carriere calcistiche. La tensione è poi salita alle stelle quando Lalas è stato escluso dallo studio di Seattle in occasione della seconda partita degli Stati Uniti. In quell'occasione, Ibrahimovic ha commentato la sua assenza in diretta con un laconico e tagliente: "Prego, America".
Realtà o strategia per l'audience?
Il confine tra il fastidio reale e lo show a favore di telecamera si fa sempre più sottile. I media britannici sottolineano come i continui battibecchi siano diventati un appuntamento imperdibile per il pubblico a casa: "L'inimicizia tra i tre è diventata uno spettacolo televisivo imperdibile, a tratti più divertente delle partite stesse" evidenzia il Daily Mail.
Nonostante l'evidente insofferenza nei confronti delle provocazioni di Zlatan, Lalas sta iniziando a reagire, pur mantenendo un profilo professionale per portare a termine il proprio lavoro. La produzione dell'emittente invece ha capito il potenziale commerciale di questa rivalità e ha iniziato a sfruttarla apertamente per massimizzare lo share.
Il doppio ruolo di Zlatan
Mentre conquista il pubblico americano a suon di gag e provocazioni, Ibrahimovic non perde d'occhio l'Italia. Lo svedese sta vivendo questa parentesi televisiva mantenendo ben saldo il suo ruolo di Senior Advisor di RedBird. Anche da oltreoceano, in costante contatto con Gerry Cardinale, Ibra continua infatti a partecipare attivamente come consulente alla costruzione del nuovo Milan.