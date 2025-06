Correa: "Al Botafogo grazie a Luis Henrique". L’ex Inter al Mondiale ritrova il Psg

"Sono molto felice, non vedo l'ora di iniziare. Sono contento dell'accoglienza che mi hanno riservato i miei compagni di squadra". Joaquin Correa si presenta come nuovo acquisto del Botafogo (insieme all'ex Fiorentina Arthur Cabral) e l'ex Inter svela un retroscena sul suo approdo nel club brasiliano, rivelando come abbia giocato un ruolo fondamentale proprio il nuovo acquisto nerazzurro Luis Henrique (che ha esordito tra i professionisti con O Glorioso e con cui Correa ha giocato all'OM nella stagione 2023/24, ndr): "Quando eravamo a Marsiglia, Luis Henrique mi ha parlato molto bene del club. Era casa sua. Quando stavo trattando il mio arrivo, mi ha detto che sarei stato molto felice. Mi ha anche aiutato a prendere la decisione. Gli mando un forte abbraccio".