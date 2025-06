Stroppa: "Venezia? È una delle possibilità che sto considerando"

Giovanni Stroppa ha parlato a Sky Sport all'indomani dell'ufficializzazione dell'addio alla Cremonese: "Fa parte della fine di un percorso straordinario. Non mi soffermerei sulle ragioni della separazione ma mi concentrerei su un risultato cercato e ricercato con tutte le forze a nostra disposizione. Noi allenatori siamo 'scelti' e quindi dipendiamo sempre dagli altri". Poi sul futuro: "Venezia? Non lo so, sicuramente è una delle possibilità che sto considerando. Vediamo strada facendo se arriverà questa opportunità oppure no".