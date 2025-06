Milan, rebus attaccante: contatti per Retegui, nodo ingaggio per Vlahovic

Nelle ultime ore ci sono stati dei contatti per l'attaccante della Dea e della Nazionale, che nella passata stagione ha vinto il titolo di capocannoniere grazie ai 25 gol segnati. Per lui si tratterebbe di un ulteriore passo avanti a livello di blasone di club, ma prima bisognerà convincere anche l'Atalanta a cederlo. Sembra invece un po' più aperta la pista che porta a Dusan Vlahovic, per il quale c'è da risolvere il nodo legato all'ingaggio. Infatti, l'attaccante bianconero percepisce 12 milioni all'anno e difficilmente abbasserà le sue pretese. Al momento il rinnovo con la Juventus sembra essere molto distante, con i bianconeri che si sono già mossi per cercare dei sostituti. Vlahovic riabbraccerebbe volentieri Allegri, con i due che hanno già lavorato insieme in maglia Juve. Sarà un'estate calda dalle parti di Milanello.