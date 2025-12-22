Sergio Conceiçao, il vincitore dell'anno scorso: "L'ambiente intorno al Milan non era buono"

Conceiçao ha poi parlato di sé e di quanto sia importante il suo rapporto con la fede: "E' una parte fondamentale della mia vita. Sono un cattolico praticante, qui non posso ma a Milano andavo in chiesa ogni giorno. Qualche mese fa il Papa mi ha invitato al Giubileo per raccontare il mio percorso e le mie difficoltà. Ho perso mio padre a 16 anni per un incidente in moto, mia madre a 18 dopo una lunga sofferenza e poi anche un fratello, io ero il settimo di otto. La fede mi ha dato forza, tranquillità. Voglio dimostrare ai miei genitori che io ci sono e ho realizzato tutti i miei sogni. Ma dentro di me, nel profondo, nascosto, ho e avrò sempre un qualcosa di 'nero', come un’ombra. Ho le foto dei miei genitori con me con me e prego per loro ogni giorno. Io sono un uomo sereno, ho cinque figli, ho giocato e ora alleno, ma so che non sarò mai del tutto felice senza i miei genitori. È quello il buco che ho dentro di me".