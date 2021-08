Milan, è fatta per Adli ma resterà un anno in prestito al Bordeaux

Il Milan e il Bordeaux hanno trovato l'accordo per il trasferimento in rossonero di Yacine Adli: l'operazione dovrebbe chiudersi intorno ai 10 milioni di euro. Il centrocampista non sbarcherà subito a Milanello in quanto i dirigenti di via Aldo Rossi hanno accettato di lasciarlo in prestito per un anno al club transalpino. Il calciatore è arrivato nel pomeriggio a Milano per sostenere le visite mediche.

Getty Images