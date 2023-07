Milan, due rinforzi in 48 ore: in arrivo Danjuma e Musah

MANOVRE ROSSONERE

Altri due colpi molto vicini alla chiusura: l'obiettivo è consegnarli a Pioli per la trasferta negli States

© Getty Images E' una questione di ore e dettagli, una clessidra girata che sta per far cadere gli ultimi granelli di sabbia e dialoghi fitti. Il Milan prepara l'affondo decisivo per Danjuma e Musah con il chiaro intento di consegnarli a Stefano Pioli in tempo per spedirli con il resto della comitiva sull'aereo che porterà i rossoneri negli States per le sfide contro Real Madrid, Juventus e Barcellona. Quarantotto ore che saranno caldissime, con distanze ormai minime da limare e il chiaro intento di tutte le parti di andare in buca. I fatti: sia Danjuma che Musah sono stati risparmiati da Villarreal e Valencia nelle rispettive amichevoli di ieri contro Altach e Nottingham Forrest. Il segno, inequivocabile, è di trattative molto ben avviate per la loro cessione. Di fatto si stanno discutendo i dettagli o giù di lì: per il primo si lavora a un prestito oneroso da 3 milioni con diritto di riscatto. Il secondo, per il quale c'è ancora una minima distanza da colmare, costa attorno ai 20 milioni: 18 per il Milan, qualcosa in più per il club spagnolo che, però, ha necessità di vendere e farlo in fretta.

Fatto sta che entrambe le questioni potrebbero essere risolte in ogni momento. Tra oggi e domani è la speranza del Milan. Se tutto andrà per il verso giusto, come si spera, i due giocatori potrebbero arrivare a Milano già nelle prossime ore per effettuare le visite e legarsi ai rossoneri. Non dovessero riuscire a chiudere così a stretto giro di posta, non sarebbe ovviamente un dramma, anche se i test americani sembrerebbero l'ideale per testarne la qualità e cominciare a inserirli nella nuova squadra.

Nuova è la parola centrale, perché innanzitutto sarà diverso il modulo (Pioli sembra deciso a virare sul 4-3-3) e andranno quindi mandati a memoria movimenti diversi da quelli imparati in questi anni. Il più vicino dei due sembra Danjuma, quello che il Milan vorrebbe portare in America, anche per questioni di "cittadinanza", è Musah.

L'accelerata degli ultimi giorni porta in questa direzione. Dopo di che sarà la volta dell'attaccante, magari di un altro esterno destro (ma con Danjuma potrebbe anche non arrivare) e dei ritocchini in difesa dove resta caldissimo il fronte Singo (inserito nella trattativa con il Torino per Messias) e si sta ancora cercando un esterno sinistro che possa dar fiato a Theo. Agosto sarà il mese delle cessioni. La più importante, quella di De Ketelaere, potrebbe aprire a nuove occasioni di mercato. Il Milan non ha ancora finito di fare la spesa.