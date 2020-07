Milan, ds Massara; "Donnarumma e Ibra due situazioni diverse ma siamo fiduciosi"

"Più facile il rinnovo di Donnarumma o quello di Ibrahimovic? Sono situazioni diverse, che per motivi differenti presentano delle particolarità. Ma siamo fiduciosi e vogliamo trovare una soluzione positiva per entrambi e anche per noi". Prima della sfida di Marassi contro la Sampdoria, il ds del Milan Frederic Massara ha fatto il punto sulla situazione del portiere e dell'attaccante. "Donnarumma il contratto ce l’ha, ma va trovata un’intesa per costruire un futuro insieme. Su Ibra, invece, ci sono tempi più ristretti - ha proseguito - Con Ibra ci vediamo tutti i giorni. Stiamo parlando con Raiola, vogliamo discutere serenamente e lontano dai riflettori. Ci sono tante cose da valutare, anche lo spirito di Ibra di proseguire in questa bellissima avventura che è stata estremamente positiva. Siamo tutti felicissimi e anche lui lo è".