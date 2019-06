Milan, Dani Olmo apre: "È un grande club"

30/06/2019

Secondo Transfermarkt, portale di riferimento per le valutazioni dei calciatori, il trequartista costa 15 milioni di euro. I due gol segnati al Belgio e alla Francia, i dribbling e le volate sulla fascia, presumibilmente faranno alzare il prezzo, ma è giovane e, rassegna continentale a parte, è ancora sconosciuto ai grandi palcoscenici. Il profilo ideale, insomma, per il Milan di oggi, forse più di un altro Dani, Ceballos, che è già del Real Madrid e ha una valutazione superiore.



Da cinque anni Dani Olmo gioca con la Dinamo Zagabria, spesso in posizione centrale, qualche volta nel ruolo dove lo stiamo vedendo all'opera con la Roja, cioè esterno destro. "È più forte di Boban e Prosinecki alla sua età", ha detto il presidente del club croato. Promozione pubblicitaria, forse. Di sicuro Boban deve conoscerlo bene, perché con la "sua" squadra ha segnato tanto, 8 gol in campionato e 2 in Europa League. Nell'estate 2014 lasciò il Barcellona per trasferirsi in un altro paese e raccogliere l'eredità di Halilovic, un altro enfant prodige che al Milan è stato una meteora. Ma Dani Olmo è un'altra cosa.



LA SCHEDA COMPLETA DI DANI OLMO