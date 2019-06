Calciomercato Milan, Ceballos: "Voglio giocare titolare e al Real non posso farlo"

29/06/2019

Dani Ceballos ha ben chiaro in mente quale sarà il proprio futuro. In un'intervista registrata prima dell'Europeo Under 21 dal programma El Larguero, in onda su Cadena Ser, e diffusa soltanto adesso, il centrocampista spagnolo ha spiegato il suo piano. In sintesi: lasciare il Real Madrid subito e tornare quando sarà diventato un fuoriclasse completo. Per vincere da protagonista.

"Mi sono perso il Mondiale e voglio dimostrare quello che valgo in quest'Europeo", aveva detto Ceballos, che al di là di come andrà la finale con la Germania si è rivelato fuori categoria a livello giovanile. Poi la confessione: "L'anno prossimo sarà il mio anno. Sinceramente voglio giocare e farlo nel Real è dura perché ci sono i migliori e non posso essere titolare indiscitubile. Magari in futuro sarò al loro livello, ma l'obiettivo è giocare 40 partite ed essere importante nella squadra in cui sono".



Il Milan, che come altri grandi club europei si era interessato all'andaluso cresciuto nel Betis e acquistato dal Real nell'estate 2017 per 16,5 milioni di euro, avrà ascoltato con piacere le parole di Ceballos, anche se a Cadena Ser parlano di una lotta tra Tottenham e Lione. Il giocatore, stuzzicato sulle prossime possibili destinazioni, evita l'argomento in dribbling: "È chiaro che ho la fiducia del club al 100%, così come io mi fido del 100%, altrimenti sarei andato via. Il mio sogno è trionfare nel Real, la mia idea è vincere lì e ce l'ho ben chiara. Parlerò con il club dopo l'Europeo, ci deve essere sintonia tra club allenatore e giocatore e il meglio per il Real è che il giocatore si senta importante".



L'anno scorso Ceballos ha collezionato 34 presenze in tutto, di cui 23 in campionato (14 dal 1') e appena 3 in Champions (due da titolare). Ma nelle grandi occasioni è rimasto quasi fuori, come nelle quattro gare con il Barcellona, le due di Liga le due di Coppa del Re. E stare a guardare non gli è piaciuto.