Euromercato: Dani Olmo, il talento che ha "snobbato" il Barça

20/06/2019 di MAX CRISTINA

Contro il Belgio ha segnato il primo gol ufficiale con l'Under 21 spagnola, ma il nome di Dani Olmo è di quelli cerchiati in rosso dai maggiori scout europei. Talento precoce, la giovane carriera di questo attaccante spagnolo è particolare per come si sta sviluppando. Cresciuto nel Barcellona dopo un primo all'Espanyol, infatti, lo stesso Olmo ha scelto di misurarsi subito con i più grandi esordendo a 16 anni nel campionato croato con la Dinamo Zagabria, prendendo il posto di Halilovic e collezionando presenze, minuti e consensi dal 2014 a oggi dove sembra finalmente pronto a un salto in avanti.



Nella stagione appena conclusa il suo bottino racconta di dodici gol e nove assist in tutte le competizioni con la maglia della Dinamo, con prestazioni - oltre la freddezza dei numeri - che lo hanno fatto notare anche in Europa League. Il suo sogno è quello un giorno di tornare da vincente al Barcellona, ma l'Europeo Under 21 è un'ottima vetrina per allargare il range di scelta.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Nasce attaccante e sicuramente è un giocatore offensivo che può svariare su tutto il fronte d'attacco. Il meglio di sé lo può dare come ala destra grazie alla prestanza fisica e al dribbling importante, con la tecnica della scuola spagnola è un giocatore che se manterrà costanza nella crescita può diventare importantissimo.



La sua versatilità comunque è il vero punto di forza come con la Spagna, vedasi contro il Belgio, in cui gioca più da trequartista-rifinitore che da esterno. Buona l'accelerazione, riesce a non perdere qualità nella tecnica pur con una velocità sopra la norma. Fisicamente può e deve crescere ancora, ma per giocare nel campionato italiano deve migliorare nella fase difensiva e di collaborazione coi compagni.



Se il presidente della Dinamo Zagabria Zdravko Mamic ha esagerato definendolo "migliore di Boban e Prosinecki alla sua età", per stile di gioco possiamo accostarlo a Deulofeu, forse con più visione di gioco periferica sulla trequarti.



LA SCHEDA

Nome: Daniel Olmo Carvajal

Ruolo: Ala destra / Trequartista

Data di nascita: 7 maggio 1998

Luogo di nascita: Terrassa (Spagna)

Altezza: 179 cm

Piede: Destro

Squadra: Dinamo Zagabria

Scadenza contratto: 30 giugno 2021

Valutazione: 15 milioni di euro



VALUTAZIONE e MERCATO

Cresciuto nelle giovanili del Barcellona, ha tentato la fortuna in Croazia e si è affermato in maniera incredibile, mostrando tutto il suo talento innato. Può fare la seconda punta o il trequartista, ha segnato 8 gol nel campionato croato più 2 in Europa League, 21 anni compiuti da poco, presenza fissa nell'Under 21 spagnola e una valutazione sui 15 milioni che rischia di salire molto per il grande interesse di club importanti.