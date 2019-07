Milan, Cutrone lascia il ritiro: accordo a un passo col Wolverhampton

LA PARTENZA

Patrick Cutrone saluta il Milan. L'attaccante ha già abbandonato il ritiro dei rossoneri a Boston (domani la sfida col Benfica) per tornare in Italia e siglare l'intesa con il Wolverhampton. Il 21enne, dopo alcuni dubbi, ha deciso di dire sì al club inglese e dunque l'affare, orchestrato dall'agente Jorge Mendes, andrà a buon fine. Nelle casse del club di via Aldo Rossi dovrebbero entrare 18 milioni (più bonus): anche in uscita comincia dunque a muoversi concretamente qualcosa mentre ieri vi abbiamo raccontato delle manovre riguardanti le operazioni in entrata (Leao e Duarte). Attacco: nuove idee Milan

Per Cutrone è l'addio ai colori rossoneri dopo 12 anni: la punta è cresciuta nelle giovanili milaniste (dopo l'inizio nei Pulcini della Parediense) prima dell'esordio in Serie A il 21 maggio 2017 a 19 anni (contro il Bologna). Nella stagione 2017-18 l'exploit con 28 presenze e 10 gol in campionato e soprattutto un ruolo importante al centro del reparto offensivo. L'anno successivo è invece stato difficile: Cutrone ha faticato sempre di più a trovare spazio (l'arrivo di Piatek gli ha sbarrato definitivamente la strada) e da possibile elemento sul quale poggiare la rinascita è diventato uomo-mercato. Fino all'epilogo di una lunga avventura.