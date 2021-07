Milan, contatti per Schick: ma servono 40 milioni di euro

ALL'ATTACCO

L'attaccante ceco è da sempre un profilo seguito dalla dirigenza rossonera. Servono le cessioni di Leao e un altro paio di pedine

Tra i due litiganti - Giroud e Jovic - il terzo potrebbe essere il prescelto: Patrik Schick. Il Milan è sempre a caccia di un attaccante per la prossima stagione e la punta ex Roma, protagonista a Euro 2020 con la Repubblica Ceca è un profilo che da sempre piace alla dirigenza rossonera. A differenza degli altri due candidati, per arrivare a Schick il Leverkusen chiede almeno 40 milioni di euro, cifra che il Milan potrebbe racimolare dalle cessioni.

I contatti tra le due società per parlare del giocatore transitato in Serie A da Sampdoria e Roma ci sono già stati, come riporta tuttomercatoweb, ma la posizione del Bayer Leverkusen è chiara: per meno di 40 milioni di euro non si inizia a trattare. Decisione un'operazione eventualmente più complicata e onerosa per le casse milaniste rispetto a Giroud, che si svincolerebbe dal Chelsea e Jovic, in prestito dal Real Madrid.

Il profilo però piace a Paolo Maldini e Massara, tanto che l'attaccante ceco è sempre stato monitorato anche nelle stagioni in cui a livello di prolificità sembrava aver perso qualcosa. Le annate con Lipsia e Leverkusen hanno fatto intravedere nuovamente le qualità di Schick che sta disputando un Europeo da protagonista anche in zona gol. Questo è un fattore da non sottovalutare, anche e soprattutto per quanto riguarda la possibilità di abbassare il prezzo del cartellino.

Per arrivare a 40 milioni di euro, considerando che invece l'ingaggio sarebbe in linea con quelli proposti e previsti dal Milan, la società rossonera dovrebbe ricavare il massimo dalla cessione dei giocatori in esubero o comunque con mercato, come Rafael Leao. Il portoghese è valutato almeno 25 milioni di euro e ha richieste in Premier League tramite Mendes, potrebbe proprio lasciare il posto a Schick. Poi ci sono Conti e Caldara che difficilmente rientreranno nei piani di Pioli, mentre Pobega ha già l'interesse dell'Atalanta per una valutazione di 12-15 milioni di euro. Hauge, che il Milan vuole vendere a 15 milioni e Castillejo sono gli altri nomi in uscita.