Milan, con Origi firmano anche Maldini e Massara?

Oggi in programma visite e firma per l'attaccante ex Liverpool, farà la classica foto ufficiale con i due dirigenti?

Il primo colpo in entrata del Milan, firmato Maldini-Massara, potrebbe portare anche alla tanto attesa firma sul rinnovo del contratto dei due dirigenti. Divock Origi è sbarcato a Milano e in mattinata sono in programma le visite mediche di rito e la firma sul contratto quadriennale da 3,5 milioni di euro più bonus e proprio oggi potrebbe anche essere il giorno delle firme e degli annunci della MM, in modo che il Milan possa comunicare il tesseramento dell'attaccante con la classica nota ufficiale accompagnata dalle foto dei dirigenti con il nuovo acquisto. Milan, ecco Origi: è sbarcato il primo colpo



Le firme dei responsabili dell’area tecnica rossonera dovranno precedere per forza le firme dei giocatori che rinforzeranno il Milan della prossima stagione. Se non succederà oggi quindi, succederà domani, perché giovedì i contratti di Maldini e Massara andranno a scadenza. Vedi anche Milan Mercato Milan: per la difesa spuntano Diallo e Hincapié

Intanto però oggi sarà certamente il giorno di Origi, che nelle ultime settimane ha lavorato sodo in Belgio per recuperare dal problema muscolare che l'ha costretto a saltare il finale di stagione per farsi trovare pronto all'inizio del ritiro, lunedì prossimo. Dopo visite e firma avrà una settimana di tempo per ambientarsi a Milano e poi inizierà la sua avventura in rossonero.

Se lo farà con gli uomini che l'hanno portato a Milano lo sapremo di certo nei prossimi due giorni.