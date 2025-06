Como: Morata è sempre più vicino, incontro positivo con l'entourage

Il Como è vicinissimo a piazzare il colpo Alvaro Morata. Nella giornata di martedì c’è stato un incontro positivo tra la società e l’agente dell'attaccante spagnolo, che potrebbe tornare in Italia dopo soli sei mesi di prestito al Galatasaray. Nel summit sono state poste basi concrete per arrivare a un'intesa definitiva. La situazione contrattuale del giocatore di proprietà del Milan è un po' ingarbugliata: alla fine del mercato invernale è andato in Turchia in prestito oneroso a 6 milioni di euro fino al 20 gennaio 2026; l’accordo inoltre prevede che il Galatasaray possa esercitare - entro il 15 gennaio 2026 - l'opzione di acquisto a titolo definitivo del cartellino per un costo di 8 milioni di euro e anche la possibilità di prolungare il prestito gratuitamente fino al 30 giugno 2026.