Chukwueze, no all’offerta da 15 mln del Trabzonspor: vuole giocarsi le sue carte con Amorim

Il ritorno alla base del classe '99 ha immediatamente riacceso i radar del calciomercato internazionale. Secondo quanto riferito dal Daily Post Nigeria, nelle scorse settimane si è fatto avanti con insistenza il Trabzonspor, che avrebbe presentato al Milan un'offerta concreta da circa 15 milioni di euro per acquistare il cartellino dell'ex Villarreal a titolo definitivo. La risposta del giocatore, tuttavia, è stata un secco no. Nonostante il Milan non escluda una sua cessione a titolo definitivo anche per alleggerire il monte ingaggi – dato il contratto fino al 2028 a circa 9 milioni di euro lordi a stagione –, Chukwueze ha bloccato il trasferimento in Turchia perché vuole rimettersi in gioco in rossonero.