Milan, c'è la firma di Ruben Amorim: contratto fino al 2028 con opzione per un'altra stagione

Al momento, fanno sapere dalla Germania, non c'è stato ancora un contatto diretto tra il Milan e l'Eintracht che continua a fare muro puntando sul contratto in essere fino al 2028. I teutonici non hanno fretta e sperano di ottenere un indennizzo per liberare Krosche e il suo fedelissimo Timmo Hardung, candidato a diventare il nuovo ds rossonero. In attesa di sviluppi, Krosche ha già avuto modo di contattare Ruben Amorim: il feeling tra i due, scrive il Corriere della Sera, è totale.