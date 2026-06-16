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Milan, c'è la firma di Ruben Amorim: contratto fino al 2028 con opzione per un'altra stagione

16 Giu 2026 - 12:41
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Ruben Amorim è da considerare il nuovo allenatore del Milan. Pochi minuti fa il portoghese ha siglato in maniera telematica il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2028 con opzione per un'altra stagione. Ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione più bonus. Precisamente 1 milione in caso di scudetto e la metà se il 41enne dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Al momento non c'è ancora una data precisa in merito all'arrivo in Italia dell'ex Manchester United e Sporting Lisbona. Con molta probabilità si aspetterà la nomina di Markus Krosche a nuovo dt del club anche se l'attuale dirigente dell'Eintracht Francoforte deve ancora liberarsi dal club tedesco. 

Al momento, fanno sapere dalla Germania, non c'è stato ancora un contatto diretto tra il Milan e l'Eintracht che continua a fare muro puntando sul contratto in essere fino al 2028. I teutonici non hanno fretta e sperano di ottenere un indennizzo per liberare Krosche e il suo fedelissimo Timmo Hardung, candidato a diventare il nuovo ds rossonero. In attesa di sviluppi, Krosche ha già avuto modo di contattare Ruben Amorim: il feeling tra i due, scrive il Corriere della Sera, è totale.      

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Intanto Ruben Amorim, 41 anni, capace di regalare il titolo allo Sporting Lisbona nel 2021 (esattamente 19 volte anni dopo l'ultima volta), ha già composto la squadra che lo seguirà a Milano: secondo ABola voleranno con lui nel capoluogo meneghino Carlos Fernandes, Emanuel Ferro, Adélio Cândido e Jorge Vital, quest'ultimo incaricato della preparazione dei portieri e con lui sin dai tempi del Braga. L'intenzione di Amorim è quella di riproporre il 3-4-2-1 o il 3-4-3, i suoi moduli di riferimento. Il portoghese, è cosa nota, non è un allenatore flessibile dal punto di vista tecnico.

CAPITOLO SOCIETA': POTERI A CALVELLI IN ATTESA DEL NUOVO CEO

 Dopo l'azzeramento della società post Milan-Cagliari, Gerry Cardinale sta lavorando per ricostruire l'intero organigramma del club. In attesa di novità concrete, il CdA ha conferito a Massimo Calvelli i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Calvelli, braccio destro di Cardinale, può autorizzare operazioni per un massimo di 10 milioni di euro.  

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