Juve, Lucumì si avvicina: il Bologna lo esclude dai convocati per il Brighton

14 Ago 2026 - 12:47
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Jhon Lucumì si avvicina alla Juventus. In vista della sfida dell’amichevole di domani contro il Brighton, l'allenatore del Bologna Domenico Tedesco ha diramato l'elenco dei convocati dove non è presente il centrale colombiano, in procinto di sbarcare a Torino nel weekend. Assente anche Vitik a causa di un affaticamento muscolare alla coscia destra, c'è Piccoli. 

Portieri: Happonen, Pessina, Skorupski.

Difensori: De Silvestri, Heggem, Helland, Holm, Miranda, Zortea.

Centrocampisti: Amondarain, El Azzouzi, Ferguson, Libra, Moro, Pobega.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Dovbyk, Odgaard, Orsolini, Piccoli, Rowe.

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