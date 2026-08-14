Juve, Lucumì si avvicina: il Bologna lo esclude dai convocati per il Brighton

Jhon Lucumì si avvicina alla Juventus. In vista della sfida dell’amichevole di domani contro il Brighton, l'allenatore del Bologna Domenico Tedesco ha diramato l'elenco dei convocati dove non è presente il centrale colombiano, in procinto di sbarcare a Torino nel weekend. Assente anche Vitik a causa di un affaticamento muscolare alla coscia destra, c'è Piccoli.
Portieri: Happonen, Pessina, Skorupski.
Difensori: De Silvestri, Heggem, Helland, Holm, Miranda, Zortea.
Centrocampisti: Amondarain, El Azzouzi, Ferguson, Libra, Moro, Pobega.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Dovbyk, Odgaard, Orsolini, Piccoli, Rowe.