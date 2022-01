Milan, caccia al difensore ma non sarà Botman: "Resta al Lille fino a fine stagione"

PARLA IL PRESIDENTE

Il presidente del Lille chiude la trattativa: "Abbiamo bisogno di lui, non partirà"

Prima l'infortunio per tutta la stagione di Kjaer, poi gli acciacchi di Tomori. Il Milan sul mercato invernale è alla caccia di un difensore centrale, né Pioli né Maldini lo hanno nascosto, ma scovare il profilo giusto non è semplice. Tanti i nomi fatti, alcuni "inventati" secondo le parole dello stesso Maldini, ma dalla lista il primo da togliere è Sven Botman. "Resta con noi fino a fine stagione" ha commentato il presidente del Lille.

Per una volta quelle di Olivier Letang non sembrano le solite dichiarazioni di circostanza, da gioco delle parti in una trattativa. "Siamo stati chiari con tutti - ha espresso in conferenza stampa -. Già in estate ci è stato chiesto, ma per questa stagione abbiamo bisogno di lui sia in campionato che in Champions League. Abbiamo obiettivi importanti e Botman resterà con noi per provare a perseguirli".

Il profilo dell'olandese resta nella lista del Milan per la prossima stagione, con la concorrenza di diversi club di Premier League. Per l'immediato invece la società rossonera sta valutando diversi giocatori, ma senza fretta. In assenza di un'alternativa all'altezza e con parametri economici alla portata, non saranno fatti movimenti in ingresso avendo bloccato la partenza di Gabbia.