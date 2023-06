Milan: Brahim Diaz torna al Real e rinnoverà fino al 2027

© Getty Images

Brahim Diaz saluterà il Milan. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo 'Marca' il numero 10 rossonero tornerà al Real Madrid dopo tre stagioni a Milano e rinnoverà con i Blancos l'attuale contratto al 2025 fino al 2027. Lo spagnolo avrebbe voluto restare al Milan ma il club rossonero non verserà i 22 milioni di euro concordati con il Real per il suo riscatto alla fine del prestito. La decisione dei merengues su Diaz è stata accelerata dopo l'addio di Marcos Asensio, direzione Psg. Il Real punta sul fantasista per la prossima stagione.