Milan, Boban: "Modric non sarà un nostro giocatore"

NO AI SOGNI

"Maldini lo aveva già dichiarato venti giorni fa ma visto che si continua a parlarne e a scriverne, vorrei ripetere che il miglior giocatore del mondo l’anno scorso non sarà un nostro giocatore". Zvonimir Boban parla così in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Il miglior giocatore del mondo è naturalmente Luka Modric, Pallone d'oro in carica. Dalla Spagna arrivano indizi di altro tipo, il dirigente del Milan spegne ogni possibile entusiasmo.