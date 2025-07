Torino, Cairo accoglie Anjorin: "Siamo a un passo"

"Anjorin è un giocatore molto vicino al Toro, ne parlo perché siamo veramente lì a un passo come Ricci con il Milan. Ci sono molte cose in ballo, ma prima di parlarne voglio avere una certezza che le cose vanno avanti. Stiamo lavorando su più tavoli e faremo in tempi veloci, diciamo che vogliamo dare al mister per il ritiro a Prato allo Stelvio la squadra pronta il più possibile". Lo ha detto Urbano Cairo, presidente del Torino, a margine della conferenza stampa di presentazione dei nuovi palinsesti di La7 a Milano. Il centrocampista inglese classe 2001 arriverà al Torino dall'Empoli.