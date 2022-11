Milan, Bennacer in attesa del rinnovo cambia procuratore: si affida a Enzo Raiola

MILAN

L'algerino ha rotto con Sissoko, suo storico agente

© Getty Images Mossa a sorpresa di Ismael Bennacer. In attesa del rinnovo con il Milan, il centrocampista algerino ha deciso di cambiare procuratore. Il numero 4 rossonero, infatti, come riporta Calciomercato.com, ha scelto di lasciare il suo storico agente Sissoko per affidarsi a Enzo Raiola, cugino dello scomparso Mino. La decisione è arrivata circa un mese e mezzo fa e nell'ultimo periodo Bennacer avrebbe parlato direttamente con Maldini per discutere i termini del prolungamento.

In casa Milan il cambio di procuratore non preoccupa, c'è fiducia per la firma del centrocampista che dovrebbe arrivare entro a fine anno. L'ex Empoli è in scadenza a giugno 2024, ma bisogna fare in fretta per evitare brutte sorprese nelle prossime sessioni di mercato. Attualmente il classe 1997 guadagna circa 1,5 milioni di euro a stagione e dovrebbe ricevere un cospicuo aumento dell'ingaggio fino ad arrivare ad almeno tre fino al 2027. Bennacer vuole rimanere, ma occhio alle offerte da parte delle big inglesi, Liverpool e Manchester United su tutte.