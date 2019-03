Milan-Bakayoko: il Chelsea non fa sconti per il riscatto, serve la Champions

20/03/2019

Il Chelsea è deciso a mettere il bastone tra le ruote nel riscatto di Bakayoko da parte del Milan . Dopo i primi mesi da oggetto misterioso, il centrocampista si è preso spazio e applausi in rossonero diventando un perno fondamentale nella rincorsa Champions di Gattuso. Il Milan , che lo ha in prestito, vorrebbe riscattarlo ma contrariamente a quanto sembrava all'inizio i Blues non vogliono fare sconti: servono 35 milioni di euro .

Del resto il club inglese non ha alcun interesse ad accettare una cifra più bassa di quella pattuita la scorsa estate con il diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro. Un giocatore rigenerato dalla cura milanese e che potrebbe fare comodo anche ai londinesi, soprattutto col mercato bloccato. Ecco perché dal Chelsea arrivano segnali negativi sullo sconto e in sede al Milan i conti dovranno essere fatti molto bene, soprattutto in chiave Fair Play Finanziario.



La società rossonera infatti non potrà darsi alle spese pazze in estate, ma dovrà rispettare paletti precisi imposti dalla Uefa. Diventa evidente che solo con la qualificazione alla prossima Champions League, e quindi con gli introiti a essa collegata, Bakayoko potrà essere un giocatore del Milan anche nella prossima stagione.