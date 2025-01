Milan, avanti il prossimo: Rashford o Walker, questo è il dilemma

Le certezze non sono molte, anche se tra queste c'è l'unica che conta: sono entrambi extracomunitari e di posto in rosa ce n'è uno solo. Quindi di qui non si scappa: Rashford o Walker, tertium non datur. Ovviamente le differenze tra i due non si limitano a età e ruolo. In ballo ci sono costi da sostenere, argomento sempre caro alla proprietà Red Bird e a chi ne fa le veci, e la progettualità del club. A oggi Rashford è un'operazione a scadenza dentro un prestito secco di sei mesi. Il che, senza girarci troppo intorno, fa della punta dello United il gancio per agguantare la zona Champions e provare a terminare la stagione nel miglior modo possibile. Marcus è un giocatore che, per il campionato italiano, è di un'altra categoria, ma proprio per questo il suo futuro ha tutta l'aria di poter essere lontano da Milano. Insomma, il Milan per lui potrebbe essere solo una tappa, il passaggio tra un'attualità scadente e un futuro di nuovo lussuoso. I costi legati al suo ingaggio - perché il cartellino sarebbe pure sostenibile - sono troppo alti per il Diavolo che, tra l'altro, in quella zona di campo non è nemmeno messo così male. Sarebbe però il colpo giusto per far pace con i tifosi e placare il ribollire della Curva.