Milan, atteso Raiola in sede: Ibrahimovic rinnova, si parlerà di Donnarumma

L'ATTESA

Tutto definito per lo svedese, continua il dialogo per il nuovo contratto del portiere (senza tralasciare le alternative)

Una settimana fa Maldini aveva fatto capire che il rinnovo di Ibrahimovic era cosa fatta, oggi potrebbe arrivare la definitiva fumata bianca visto che Mino Raiola è atteso nella sede del Milan per parlare di mercato. Non solo lo svedese nell'incontro con la dirigenza rossonera, impossibile non si tocchi anche l'argomento Donnarumma, tornato prepotentemente in orbita Juventus dopo il blitz del procuratore a Torino. ansa

Per quanto riguarda Ibra, dunque, nessuna particolare sorpresa lato economico: rinnovo annuale nel solco della continuità, con stipendio da 7 milioni di euro complessivi (6,5 di fisso più 500.000 euro legato all'eventuale piazzamento Champions). Semmai, riporta la Gazzetta dello Sport, le novità arriverebbero fuori dal campo visto che l'attaccante avrebbe garantito che l'anno prossimo non ci saranno impegni extra-professionali (come il Festival di Sanremo). L'annuncio ufficiale del prolungamento è atteso a giorni.

Più spinoso il discorso legato a Donnarumma, le richieste di Raiola sono altissime anche per un 22enne in scadenza di contratto pronto a garantire miracoli per oltre 10 anni: biennale da dodici milioni di euro l'anno è difficile da sostenere economicamente per quasi tutti i club mondiali, figuriamoci durante una pandemia. La proposta del Milan da 8 milioni oltre a riconoscere un aumento di due milioni rispetto all'accordo attuale riflette in pieno il progetto che rossonero: lusinghiero da un lato, visto che Gigio diverrebbe il più pagato della rosa, ma senza svenarsi, visto che il calcio sta andando verso una direzione che non può permettersi follie.

Per questo i rossoneri continuano a guardarsi intorno, resta vivo il profilo di Maignan (Lille) di cui si era già parlato a fine marzo.