Fiorentina, Seba Esposito obiettivo concreto: l'Inter apre alla cessione

Nel Mondiale per Club ha alternato buone prestazioni ad altre più complesse, l'Inter però sembra decisa a fare cassa con lui: Sebastiano Esposito sembra destinato a cambiare aria, anche in virtù di un contratto in scadenza nel 2026. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sull'attaccante italiano classe 2002 sarebbe piombata la Fiorentina. I Viola hanno individuato nel secondo dei fratelli Esposito un buon innesto per il reparto offensivo e i nerazzurri, come detto, non faranno barricate: un'offerta intorno ai 7 milioni più bonus potrebbe bastare per strappare il talento italiano