Milan, Maignan è il piano B se Donnarumma non rinnova

MANOVRE ROSSONERE

Il portiere francese è in scadenza col Lilla nel 2022 ed è valutato intorno ai 13 milioni di euro

Il braccio di ferro per il rinnovo di Gigio Donnarumma prosegue a Milanello, ma nel frattempo Maldini & Co. stanno vagliando anche altre piste. In particolare, troverebbero conferme le indiscrezioni dell'Equipe secondo cui Mike Maignan sarebbe il nome giusto per il piano B in caso di fumata nera con l'entourage di Gigio per il prolungamento del contratto. Getty Images

Al momento Donnarumma guadagna 6 milioni di euro a stagione e il Milan gliene ha offerti 7 per rinnovare. Offerta finora respinta al mittente da Mino Raiola, certo di poter far guadagnare al suo assistito circa 10-11 milioni all'anno nell'ambito di un'operazione a parametro zero. Una differenza di vedute (e di valutazioni) che avrebbe spinto i rossoneri a vagliare anche altri profili per non farsi trovare eventualmente impreparati in caso di addio obbligato a Donnarumma. Ipotesi che a Milanello vorrebbero scongiurare in tutti i modi, ma su cui, per ora, non vi sono certezze.

Dunque sotto con le alternative. In particolare con i le considerazioni e i sondaggi per Mike Maignan. Sia per un discorso tecnico, sia economico. Cresciuto nel Psg ai tempi di Ibra e in scadenza col Lilla nel 2022, il giocatore piace molto ai rossoneri, che potrebbero chiudere l'operazione mettendo sul piatto circa 13 milioni di euro. Cifra interessante visto il valore del portiere, nel mirino anche del Tottenham in vista di un eventuale addio di Hugo Lloris. In attesa di Gigio il Milan prepara un piano B per la porta.