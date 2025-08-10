Milan, il piano per la difesa: arriva Athekame, poi uno tra Leoni e Comuzzo

© Getty Images
© Getty Images
Rossoneri al lavoro per regalare due rinforzi in difesa ad Allegri dopo la cessione di Thiaw al Newcastle
© Getty Images
© Getty Images
Il Milan cerca rinforzi in difesa. Dopo l'imminente cessione di Malick Thiaw al Newcastle, i rossoneri si preparano a regalare due rinforzi a Max Allegri. Il primo sarà il terzino destro, con Zachary Athekame che è atteso in città nei prossimi giorni, l'altro invece sarà il sostituto naturale del centrale tedesco. Al momento, sono due i principali candidati in casa Milan: Giovanni Leoni e Pietro Comuzzo.
PER ATHEKAME È QUESTIONE DI ORE
Il primo acquisto in difesa a concretizzarsi sarà l'arrivo del terzino svizzero dallo Young Boys. Athekame è stato molto chiaro con la dirigenza del club di Berna: vuole solo il Milan, e così sarà. La trattativa tra i club è ormai in dirittura d'arrivo, con il classe 2004 che nei prossimi giorni è atteso in città per le visite mediche di rito. Dovrebbe già essere a disposizione per la prima uscita stagionale ufficiale, la sfida di Coppa Italia contro il Bari del 17 agosto. Operazione da 10,5 milioni di euro, bonus compresi. Il Milan aggiunge un'ulteriore freccia al proprio arco, con Allegri che avrà la possibilità di impiegarlo sia come terzino in una difesa a quattro sia come esterno di centrocampo. Il jolly che serviva.
TESTA A TESTA LEONI-COMUZZO
Una volta completato l'acquisto di Athekame, sarà il momento del difensore centrale. Due le alternative principali sulla lista del ds Tare: Giovanni Leoni e Pietro Comuzzo. Per il primo, però, c'è da battere la concorrenza dell'Inter, che da tempo segue il centrale del Parma. Ma i rossoneri, complice anche il tesoretto portato a casa dalla cessione di Thiaw, potranno presentarsi con più tranquillità al tavolo delle trattative: la richiesta dei ducali è di 30 milioni di euro. Per quanto riguarda il difensore della Fiorentina, invece, l'anno scorso era finito nel mirino del Napoli, trattativa che però non si è mai concretizzata. Potrebbe essere lui l'alternativa a Leoni, ma i viola non se ne priveranno così facilmente dopo l'ultima stagione vissuta da protagonista.
Commenti (0)