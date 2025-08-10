Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
MANOVRE ROSSONERE

Milan, il piano per la difesa: arriva Athekame, poi uno tra Leoni e Comuzzo

Rossoneri al lavoro per regalare due rinforzi in difesa ad Allegri dopo la cessione di Thiaw al Newcastle 

10 Ago 2025 - 09:04
1 di 15
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Il Milan cerca rinforzi in difesa. Dopo l'imminente cessione di Malick Thiaw al Newcastle, i rossoneri si preparano a regalare due rinforzi a Max Allegri. Il primo sarà il terzino destro, con Zachary Athekame che è atteso in città nei prossimi giorni, l'altro invece sarà il sostituto naturale del centrale tedesco. Al momento, sono due i principali candidati in casa Milan: Giovanni Leoni e Pietro Comuzzo

Leggi anche
Malick Thiaw - Difensore

Milan, il Newcastle arriva a 40 milioni di euro per Thiaw: si può chiudere

PER ATHEKAME È QUESTIONE DI ORE

Il primo acquisto in difesa a concretizzarsi sarà l'arrivo del terzino svizzero dallo Young Boys. Athekame è stato molto chiaro con la dirigenza del club di Berna: vuole solo il Milan, e così sarà. La trattativa tra i club è ormai in dirittura d'arrivo, con il classe 2004 che nei prossimi giorni è atteso in città per le visite mediche di rito. Dovrebbe già essere a disposizione per la prima uscita stagionale ufficiale, la sfida di Coppa Italia contro il Bari del 17 agosto. Operazione da 10,5 milioni di euro, bonus compresi. Il Milan aggiunge un'ulteriore freccia al proprio arco, con Allegri che avrà la possibilità di impiegarlo sia come terzino in una difesa a quattro sia come esterno di centrocampo. Il jolly che serviva. 

Leggi anche

Stach risponde a Gimenez, Allegri fermato dal Leeds in amichevole

TESTA A TESTA LEONI-COMUZZO
Una volta completato l'acquisto di Athekame, sarà il momento del difensore centrale. Due le alternative principali sulla lista del ds Tare: Giovanni Leoni e Pietro Comuzzo. Per il primo, però, c'è da battere la concorrenza dell'Inter, che da tempo segue il centrale del Parma. Ma i rossoneri, complice anche il tesoretto portato a casa dalla cessione di Thiaw, potranno presentarsi con più tranquillità al tavolo delle trattative: la richiesta dei ducali è di 30 milioni di euro. Per quanto riguarda il difensore della Fiorentina, invece, l'anno scorso era finito nel mirino del Napoli, trattativa che però non si è mai concretizzata. Potrebbe essere lui l'alternativa a Leoni, ma i viola non se ne priveranno così facilmente dopo l'ultima stagione vissuta da protagonista. 

Leggi anche

Allegri: "Freniamo l'entusiasmo, serve equilibrio. Meravigliato per Jashari. Gimenez? Il centravanti deve fare gol"

milan
leoni
calciomercato

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:39
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:36
Taremi saluta l'Inter

Taremi saluta l'Inter

01:32
Napoli saluta Raspadori

Napoli saluta Raspadori

01:14
Calciomercato live

Calciomercato live

01:50
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:27
jash

Milan, ecco Jashari: inizia l'avventura in rossonero

01:28
Ecco la Miretti story

Ecco la Miretti story

01:28
Il ritorno di Sprtiello

Il ritorno di Sportiello

01:22
La Juve saluta Weah

La Juve saluta Weah

01:34
Da esuberi a tesoretto

Da esuberi a tesoretto

01:36
Calciomercato live

Calciomercato live

01:58
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:58
Calciomercato live

Calciomercato live

00:39
Calciomercato Live

Calciomercato Live

I più visti di Milan

Malick Thiaw - Difensore

Milan, il Newcastle arriva a 40 milioni di euro per Thiaw: si può chiudere

Milan, se Thiaw parte cambiano le strategie: rispunta Leoni. Si allontana la cessione di Musah

Il Milan spinge per Hojlund: lo United prende Sesko e potrebbe liberarlo. Sullo sfondo c'è la Roma

Ardon Jashari: 36 milioni

Milan, Jashari nella top 10 degli acquisti più cari: ma spesso è andata male...

Rasmus Hojlund

Milan-Hojlund: lo United apre al prestito, Amorim lo tiene in panchina 90'. Ora palla al giocatore

Giovanni Leoni

Inter e Milan su Leoni, il derby di mercato lo vince chi... cede per primo

Mercato ora per ora
Vedi tutti
08:35
Lecce, Sticchi Damiani: "Stiamo lavorando per acquistare un difensore"
23:49
Parma, ceduto al Bari l'attaccante Partipilo
22:28
Bondo-Cremonese, ci siamo: settimana prossima le visite mediche
21:38
Juve, Tudor: "Mercato? C'è sintonia con la società"
20:44
Lecce, è arrivato Sottil