Milan, il piano per la difesa: arriva Athekame, poi uno tra Leoni e Comuzzo

Il primo acquisto in difesa a concretizzarsi sarà l'arrivo del terzino svizzero dallo Young Boys. Athekame è stato molto chiaro con la dirigenza del club di Berna: vuole solo il Milan, e così sarà. La trattativa tra i club è ormai in dirittura d'arrivo, con il classe 2004 che nei prossimi giorni è atteso in città per le visite mediche di rito. Dovrebbe già essere a disposizione per la prima uscita stagionale ufficiale, la sfida di Coppa Italia contro il Bari del 17 agosto. Operazione da 10,5 milioni di euro, bonus compresi. Il Milan aggiunge un'ulteriore freccia al proprio arco, con Allegri che avrà la possibilità di impiegarlo sia come terzino in una difesa a quattro sia come esterno di centrocampo. Il jolly che serviva.