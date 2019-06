Milan, assalto a Theo Hernandez: Maldini incontra il francese a Ibiza

23/06/2019

Inizia a diventare sempre più chiaro il viaggio a Madrid dei giorni scorsi , nel quale Maldini (e con lui anche Boban e Massara) ha incontrato Florentino Perez. Il Milan non solo vuole Theo Hernandez , ma sta cercando di prenderlo in maniera più che concreta. La prova arriva direttamente da El Chiringuito, testata spagnola che pubblica una foto dove si vede Paolo Maldini a colloquio con il terzino sinistro a Ibiza .

Theo Hernandez, fratello minore di Lucas (acquistato dal Bayern Monaco per 80 milioni di euro), è di proprietà del Real Madrid però nell'ultima stagione ha giocato in prestito alla Real Sociedad. Terzino sinistro, classe 1997, ha una valutazione sicuramente inferiore rispetto a quella del fratello (si parla di 25 milioni), ma potrebbe trasferirsi in rossonero anche con la formula del prestito con diritto di riscatto.



Il Milan, di sicuro, fa sul serio. Prova ne è il viaggio del direttore tecnico rossonero a Ibiza, dopo il colloquio avuto con Florentino Perez che, evidentemente, ha dato il proprio ok all'avvio dei colloqui per un giocatore che andrebbe a sistemare la corsia mancina del nuovo Milan di Giampaolo.