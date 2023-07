Milan, arriva Luka Romero: oggi in città, domani le visite

MANOVRE ROSSONERE

Dopo Sportiello e Loftus-Cheek il Diavolo prepara il terzo colpo, in arrivo a zero dalla Lazio, e accelera per Reijnders. Il padre dell'olandese conferma: "Stanno trattando"

Il terzo acquisto di questo mercato del Milan dopo Sportiello e Loftus-Cheek sarà Luka Romero. L'argentino classe 2004, in arrivo a parametro zero dalla Lazio (con cui quest'anno ha giocato solo 276' in 12 partite, realizzando un gol decisivo contro il Monza), è atteso oggi in Italia e domani dovrebbe svolgere le visite mediche con i rossoneri prima di mettere la firma su un contratto quadriennale fino al 2027. Il "mini Messi", come lo hanno ribattezzato nella sua città natale (Durango, Messico), sarà probabilmente impiegato come trequartista, nonostante possa benissimo ricoprire anche il ruolo di esterno destro offensivo.

Vedi anche Milan Milan, Leao sorpreso dall'addio di Tonali: "Faceva la differenza, non me lo aspettavo" Un po' lo stesso idntikit tattico di Christian Pulisic, che ha rifiutato il Lione e continua a spingere per il trasferimento in rossonero: "So che Pulisic è incoraggiato da ciò che il club gli ha comunicato sul suo ruolo. È la sua destinazione preferita e ci si aspetta che spinga per concludere l'affare", ha dichiarato a Milanews un giornalista di ESPN che segue da vicino le vicende della nazionale statunitense. La distanza tra l'offerta del Milan (14 milioni) e la richiesta del Chelsea (25) è ampia, ma i buoni rapporti tra i due club e la volontà del giocatore infondono ottimismo per la chiusura della trattativa.

Come sembra poter essere vicina la chiusura per Tijani Reijnders, per cui i nuovi contatti con la dirigenza dell'AZ sono stati positivi: "Sì, i club stanno trattando per la cessione", ha confermato il padre del giocatore al De Telegraaf. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il centrocampista olandese che avrebbe anch rifiutato un'offerta del Barcellona perché vuole solo i rossoneri, con cui ha già un accordo di massima su stipendio e durata del contratto: per lui è pronto un quinquennale da circa 1,7 milioni di euro a stagione.

Offerta al Villarreal - Samuel Chukwueze è da tempo il primo grande obiettivo di mercato del Milan (che ha mollato l'altro extracomunitario Kamada) per la fascia destra d'attacco. Nelle scorse ore, il club di via Aldo Rossi ha presentato la sua prima offerta ufficiale al Villarreal per l'esterno nigeriano, aprendo così di fatto la trattativa tra i due club.

Vedi anche Milan Il Milan ha scelto Reijnders: nuovi contatti con l'AZ Alkmaar