Milan, Leao sorpreso dall'addio di Tonali: "Faceva la differenza, non me lo aspettavo"

L'ADDIO A SORPRESA

Il portoghese però 'festeggia' la maglia numero 10: "Una grande responsabilità, voglio dare il massimo"

Rafa Leao non ha preso bene l'addio di Sandro Tonali al Milan. La cessione dell'ex 8 rossonero (il suo numero è adesso passato sulla maglia di Loftus-Cheek), da ieri ufficialmente un giocatore del Newcastle, ha scosso l'anima di gran parte dei tifosi del club meneghino, che vedevano nell'ex Brescia una sorta di capitan futuro. Un po' il pensiero dello stesso fantasista portoghese, il quale si è detto sorpreso della partenza del centrocampista classe 2000.

"Tonali era un giocatore importante per noi, non mi aspettavo che se ne andasse - ha ammesso Leao in un video pubblicato sul proprio canale Youtube -. Faceva la differenza a centrocampo, vedevo in lui l’erede di Gattuso perché è milanista fin da piccolo, lo avrei visto al Milan per tanti anni. Abbiamo un buon rapporto, gli auguro buona fortuna e tanto successo nella sua nuova avventura".

Leao, che nella prossima stagione avrà ancora più pressione dopo il recente rinnovo di contratto, ha mostrato anche tutta la sua soddisfazione per la possibilità di indossare la 10 del Milan: "È un numero importante, un numero che ti porta delle responsabilità. Voglio dare il massimo anche come forma di ringraziamento per il mio club, che mi dà l’opportunità di usarlo e di avere la responsabilità di aiutare la mia squadra".