Milan, altro no del Bruges per Jashari: serve un'offerta più alta

Il Bruges è un osso duro, lo ha dimostrato qualche estate fa nell'affare De Ketelaere e continua a dimostrarlo oggi facendo muro per Ardon Jashari nonostante il centrocampista svizzero classe 2002 abbia già manifestato la sua ferma volontà di andare a giocare nel Milan. Tare ha detto di aver fatto un'ottima offerta, ma dal Belgio arrivano anche le parole dell'ad del club belga, Bob Madou, che chiarisce la posizione della società neroblu: "Ci siamo seduti a parlare con il Milan per cortesia. E senza parlare di soldi - le parole riportate da Gazzetta.it - Tutti sanno che cosa ha fatto Ardon, ma per noi non si tratta della fine di un ciclo. Non dico che non faremo eccezioni, ma al momento non c’è alcuna offerta sul tavolo che mi faccia pensare che dovremo farlo. Partiamo dal presupposto che resterà".