Milan, André Silva pronto all'addio: il Monaco ora chiede lo sconto

MANOVRE ROSSONERE

Dopo la cessione di Cutrone e l'arrivo di Rafael Leao, il Milan è pronto a liberare un'altra casella in attacco. Si tratta di André Silva, che dopo una stagione in prestito al Siviglia non verrà confermato. Una decina di giorni fa pareva certo il suo passaggio al Monaco, prima dell'improvvisa retromarcia. Ora, come riferisce L'Equipe, la trattativa potrebbe riaprirsi se i rossoneri dovessero abbassare le richieste: i monegaschi, infatti, non sono disposti a spendere 30 milioni di euro per il portoghese.

L'unica certezza, al momento, è che André Silva non rientra nei piani di Maldini e Boban, che con la cessione dell'attaccante puntano a fare cassa. Jorge Mendes ha già dato garanzie e si è messo al lavoro per trovare una nuova sistemazione al portoghese, che piace in Premier League e soprattutto in Francia, dove è un'idea del Marsiglia per il dopo Balotelli anche se il Monaco, al momento, rappresenta l'ipotesi più concreta. I 30 milioni chiesti inizialmente dal Milan non verranno spesi dal club di Ligue 1, ma è possibile che i rossoneri alla fine abbassino le loro richieste per sbloccare una situazione che tutte le parti in causa non vedono l'ora di risolvere.

