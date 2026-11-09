Juve, Alisson si allontana: "Vorrei restare al Liverpool"

La Juve si gode Guglielmo Vicario ma in estate sono stati diversi i portieri contattati prima che la scelta ricadesse sull'ex Tottenham. La prima pista sondata dai bianconeri è stata quella che portava ad Alisson Becker. Il portiere brasiliano stava entrando nell'ultimo anno di contratto con il Liverpool e la volontà di entrambe le parti sembrava andare verso la separazione. Poi però la partenza di alcuni leader dello spogliatoio come Momo Salah e Andy Robertson hanno spinto i Reds a bloccare l'uscita dell'ex Roma. Ora, con l'arrivo di Andoni Iraola sulla panchina del Liverpool, le prospettive sembrano essere cambiate. Alisson, in scadenza a giugno 2027, ha riaperto a un possibile prolungamento con i Reds: "Dipende da molti aspetti e da diverse situazioni, però la mia volontà è di restare- Sono felice qui, la mia famiglia è felice e ho ancora fame di titoli". Un'apertura a cui hanno fatto seguito le parole del tecnico spagnolo: "Spero che resti con noi ancora per un po'". La Juve quindi sembra sempre più lontana, anche per le prestazioni di Vicario che a Torino sta convincendo tutti.