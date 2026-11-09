Milan, un poker di reazioni | Palladino, numeri da top

PALLA, CHE NUMERI! - Soltanto Cesc Fabregas è più giovane di Raffaele Palladino tra i 20 allenatori della Serie A. Un Palladino che con i suoi 16 punti in 7 partite ha risollevato un Bologna che sotto la guida di Tedesco aveva raccolto soltanto un pareggio nelle prime quattro giornate. La verità è che Palladino - che ha sempre e solo allenato in A dopo due stagioni di apprendistato nelle giovanili del Monza - non ha fin qui mai sbagliato un colpo. Subentrato a Stroppa nel settembre del 2022 ha condotto il Monza a due salvezze tranquille con incluse vittorie di prestigio. Poi un ottimo sesto posto con la Fiorentina (con l’appendice di una semifinale di Conference) e lo scorso anno un positivo subentro a Juric sulla panchina dell’Atalanta (con la Dea presa al 13esimo posto e trascinata al 7°). Adesso un’altra panchina “al volo” (la terza in cinque stagioni di A) e una media punti davvero lusinghiera se si pensa che Palladino ancora non ha guidato una “grande”. Per lui 223 punti raccolti in 142 partite con la media di 1,57. Stefano Pioli - per citare un allenatore che pure ha diretto squadroni come Inter e Milan vincendo anche uno scudetto - ha una media inferiore (1,42, frutto di 503 punti in 353 gare). Quella di Palladino è stata una grande intuizione del duo Berlusconi-Galliani: arrivò a Monza da calciatore nella primavera del 2019 ma problemi fisici vari e assortiti gli impedirono di scendere in campo. Ma pochi mesi dopo venne ingaggiato come collaboratore del settore giovanile del club brianzolo. Quindi un anno alla guida dell’Under 15 e uno con la Primavera prima di prendere il posto di Giovanni Stroppa al timone della Prima Squadra. E di spiccare il volo - giovanissimo - nel calcio dei grandi.