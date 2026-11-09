Milan, un poker di reazioni | Palladino, numeri da top
Dopo ogni sconfitta i rossoneri hanno sempre reagito vincendo. Il tecnico napoletano fa volare il Bologna, continua la serie nera del Como contro l'Inter. Juve: i paragoni inchiodano Spallettidi Matteo Dotto
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Tre squadre in tre punti (Lazio 29, Inter 28 e Roma 27) con il cambio della guardia al quarto posto tra Como e Milan (ora a -5 dalla vetta e a +1 sui lariani). Il 2-2 di Firenze restituisce una Juventus con gli attributi (rimonta due volte lo svantaggio) ma sempre con una classifica deficitaria.
CONFRONTI - In effetti 18 punti sui 33 disponibili sono poca cosa per le ambizioni bianconere. Spalletti dopo 11 turni ha un punto di ritardo sulla Juve di Tudor, tre su quella di Thiago Motta e ben otto sull’ultima di Allegri che proprio all’11esima giornata di quel campionato 2023-24 vinceva 1-0 al Franchi contro la Fiorentina di Italiano (gol di Miretti).
COPPIA - Lautaro Martinez è ancora ai box, ma la coppia Esposito-Thuram con il Como ha funzionato a meraviglia. Tra l’altro in stagione è solo la seconda volta che vanno a segno in coppia i due attaccanti titolari di Chivu. Era già successo in occasione di Inter-Udinese 5-3 (una rete a testa per Thuram e Pio, rispettivamente per il 3-2 e 4-2 parziali).
BESTIA NERA - Inter sempre più bestia nera per Cesc Fabregas. Sette precedenti tra campionato e coppa, 6 vittorie nerazzurre e un pareggio con appena 5 gol fatti e la bellezza di 17 incassati.
REAZIONE - Con la vittoria di Genova il Milan sorpassa il Como e conquista la quarta piazza che vale la Champions. In stagione i rossoneri hanno perso 4 volte in 15 partite: solo uno il ko in Serie A (in casa con il Bologna) e ben tre quelli in Europa League (in casa contro Benfica e Ferencvaros e fuori a Bournemouth). Due note a margine. Dopo ognuna delle 4 sconfitte sono sempre arrivate vittorie: contro Lecce, a Udine e a Genova dopo i tre ko europei e contro l’Inter nel derby dopo il 2-4 con il Bologna. Sono 15 in totale le partite stagionali tra campionato e coppa: nelle 7 casalinghe i rossoneri hanno conquistato 12 punti (media 1,71) contro i 15 raccolti nelle 8 trasferte (media 1,87).
ROMA BUM BUM - Al suo secondo anno sulla panchina giallorossa Gianpiero Gasperini è tornato profeta d’attacco. Nella scorsa stagione la sua Roma aveva segnato “solo” 78 gol in 49 partite (alla media di 1,59). Ora viaggia a quasi tre reti a gara: 41 centri tra campionato e Champions in 15 incontri per la media di 2,73. Da sistemare un po’ la fase difensiva: nel 2025-26 le reti incassate erano state 45 (meno di una a partita), adesso - complici le imbarcate con Real e Manchester - siamo a 18.
PALLA, CHE NUMERI! - Soltanto Cesc Fabregas è più giovane di Raffaele Palladino tra i 20 allenatori della Serie A. Un Palladino che con i suoi 16 punti in 7 partite ha risollevato un Bologna che sotto la guida di Tedesco aveva raccolto soltanto un pareggio nelle prime quattro giornate. La verità è che Palladino - che ha sempre e solo allenato in A dopo due stagioni di apprendistato nelle giovanili del Monza - non ha fin qui mai sbagliato un colpo. Subentrato a Stroppa nel settembre del 2022 ha condotto il Monza a due salvezze tranquille con incluse vittorie di prestigio. Poi un ottimo sesto posto con la Fiorentina (con l’appendice di una semifinale di Conference) e lo scorso anno un positivo subentro a Juric sulla panchina dell’Atalanta (con la Dea presa al 13esimo posto e trascinata al 7°). Adesso un’altra panchina “al volo” (la terza in cinque stagioni di A) e una media punti davvero lusinghiera se si pensa che Palladino ancora non ha guidato una “grande”. Per lui 223 punti raccolti in 142 partite con la media di 1,57. Stefano Pioli - per citare un allenatore che pure ha diretto squadroni come Inter e Milan vincendo anche uno scudetto - ha una media inferiore (1,42, frutto di 503 punti in 353 gare). Quella di Palladino è stata una grande intuizione del duo Berlusconi-Galliani: arrivò a Monza da calciatore nella primavera del 2019 ma problemi fisici vari e assortiti gli impedirono di scendere in campo. Ma pochi mesi dopo venne ingaggiato come collaboratore del settore giovanile del club brianzolo. Quindi un anno alla guida dell’Under 15 e uno con la Primavera prima di prendere il posto di Giovanni Stroppa al timone della Prima Squadra. E di spiccare il volo - giovanissimo - nel calcio dei grandi.