Bologna, ufficiale l'acquisto di Alhassane

20 Lug 2026 - 18:05
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© bolognafc.it

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Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Real Oviedo il diritto alle prestazioni sportive del difensore Rahim Alhassane.

Primo nigerino nella storia del Club, Alhassane è un terzino sinistro moderno, dotato di corsa, intensità e grande predisposizione alla fase offensiva. Nato nel 2002, Rahim completa la sua formazione calcistica in Spagna, dove cresce fino ad affermarsi con il Real Oviedo. Le prestazioni offerte nelle ultime stagioni gli valgono la definitiva consacrazione tra i professionisti e la continuità con la Nazionale del Niger, di cui è ormai un punto di riferimento. L’approdo in rossoblù segna una tappa importante della sua carriera, dopo un campionato da 27 presenze nella posizione di esterno mancino basso della linea a 4.

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