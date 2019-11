Milan, al via la missione Ibra: vertice con Raiola

MILAN

Dopo il Bologna, anche il Milan si è mosso per Zlatan Ibrahimovic. Questo pomeriggio Mino Raiola è stato nella sede dei rossoneri per incontrare Paolo Maldini e Zvonimir Boban. Da quello che trapela si è trattato di un primo vertice esplorativo per capire la fattibilità dell'operazione. L'attaccante svedese è svincolato dai Los Angeles Galaxy e potrebbe essere molto utile alla causa di mister Pioli. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti tra le parti. Tutti pazzi per Ibra: Zlatan sta per scegliere!

Per ora solo un sondaggio, giusto per capire se vale la pena approfondire il discorso e intavolare una vera e propria trattativa. Lo svedese si è sempre trovato bene a Milano e in rossonero, ma per il suo ritorno vuole anche altre garanzie, tecniche ed economiche. Ora la palla passa nelle mani della triade Maldini-Boban-Gazidis che dovranno dare una risposta a Raiola nei prossimi giorni. Nel giro di qualche ora dovranno decidere se portare avanti l'operazione oppure rinunciare al ritorno dell'attaccante svedese. I tifosi sicuramente spingono per un suo ritorno.