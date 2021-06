Milan: affare Giroud da chiudere in tempi brevi, Dzeko l'alternativa

MERCATO

Il francese è sempre più vicino, ma i rossoneri vogliono mettere tutto nero su bianco entro qualche giorno

Per il Milan è arrivato il momento di stringere i tempi: la trattativa per Olivier Giroud prosegue ormai da tempo, i rossoneri e l'attaccante francese sono vicini, ma il club pensa che sia arrivata l'ora di mettere tutto nero su bianco. Il centravanti del Chelsea è senza dubbio la prima scelta ed entro pochi giorni Maldini e Massara vogliono chiudere il discorso. O lo si fa subito, oppure il Milan comincerà a guardarsi attorno. Tra le potenziali alternative c'è anche Edin Dzeko. Getty Images

Al momento, comunque, permane l'ottimismo. Giroud è impegnato nell'Europeo, ma i contatti col suo entourage sono costanti. Il club di via Aldo Rossi ha pronto per lui un contratto da circa 4 milioni netti a stagione fino al 2023, con opzione di rinnovo per un altro anno. Se l'offerta verrà ritenuta adeguata, come sembra, i suoi agenti dovranno negoziare col Chelsea la risoluzione del contratto, rinnovato per un anno lo scorso aprile. Tra i Blues e l'attaccante francese esiste comunque un gentlemen agreement che dovrebbe rendere questa trattativa abbastanza agevole.

I rossoneri in ogni caso devono cautelarsi e nelle ultime ore hanno cominciato a valutare anche la pista Dzeko, occasione di mercato per molte big italiane, che però ha un ingaggio più pesante di Giroud e che per il momento resta più sullo sfondo.

Nel frattempo in società si continua a ragionare sul riscatto di Sandro Tonali. L'accordo definitivo col Brescia ancora non c'è: Elliot non vuole spingersi oltre i 10 milioni di euro, Cellino ne chiede 15. Per sbloccare l'impasse si sta riflettendo sull'inserimento di un altro giovane nella trattativa, dopo Giacomo Olzer, ma c'è ancora da lavorare. Quel che è certo è che Pioli vorrebbe tenerlo in rosa e che lui, al momento, non sta valutando alternative ai rossoneri.