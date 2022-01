Milan, "addio" a Kessie: il Barça prenota il colpo per giugno

DALLA SPAGNA

Trattativa avanzata tra il giocatore in scadenza e i blaugrana: ci sarebbe già un accordo verbale

Il futuro di Franck Kessie sembra sempre più lontano dalla Serie A e dal Milan. Lo riportano i media spagnoli, approfondendo la situazione del centrocampista ivoriano in scadenza a giugno e confermando le voci relative a all'interesse del Barcellona per il giocatore. Secondo quanto riporta Catalunya Ràdio, quest'estate il mediano rossonero sarà l'obiettivo numero uno dei blaugrana per rinforzare la mediana. Un obiettivo economicamente allettante vista la situazione contrattuale e su cui ci sarebbe già un'intesa di massima tra le parti. Getty Images

Al momento non c'è ancora nulla di definito sul passaggio di Kessie al Barça ma, stando alla stampa catalana, la trattativa con l'entourage del giocatore sarebbe andata avanti spedita nelle ultime settimane fino ad arrivare a un accordo verbale. Le cifre in ballo toccano gli otto milioni di euro a stagione più bonus per un contratto quinquennale.

Un corteggiamento stretto che rischia di superare l'interessamento di altri club, come il Paris Saint-Germain e il Tottenham, per piazzare il colpo a parametro zero. Il futuro di Kessie è sempre meno rossonero e sempre più blaugrana.