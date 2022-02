Milan, accelerata del Barcellona per Kessie: offerti 6,5 milioni di euro a stagione

IL GIOIELLO A SCADENZA

I catalani pronti ad affondare il colpo per il centrocampista ivoriano in scadenza di contratto

Forte accelerata nella trattativa tra il Barcellona e Franck Kessie: i blaugrana hanno intensificato i contatti con l'ivoriano e hanno messo sul piatto un contratto da 6,5 milioni di euro a stagione. Gli agenti del centrocampista hanno informato il Milan dell'offerta e ora la palla passa al calciatore, che a giugno sarà libero a parametro zero dopo aver rifiutato le proposte del club rossonero. Getty Images

E' davvero agli sgoccioli dopo 5 stagioni l'avventura di Kessie al Milan. Dopo aver rifiutato a inizio febbraio l'ultima offerta rossonera da 5,8 milioni a stagione, il nazionale ivoriano ha ormai le valige in mano e resta solo da capire quale sarà la sua prossima destinazione. Gli ultimi indizi portano tutti alla Spagna, dove il rinato Barcellona ha deciso di rompere gli indugi e ha formalizzato l'offerta.

In caso di trasferimento in Catalogna, Kessie dovrà comunque sudare per guadagnarsi il posto nei tre di centrocampo. Con Busquets, De Jong, Pedri, Gavi e Nico Gonzalez la concorrenza è davvero agguerrita.