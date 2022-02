Il Barça insiste per Kessie ma senza aste né commissioni astronomiche

Non è un mistero che Franck Kessie sia l'obiettivo numero uno del mercato del Barcellona. Il fatto che sia in scadenza a giugno e possa essere preso a parametro zero ingolosisce i catalani che hanno notevoli vincoli economici. Secondo il Mundo Deportivo, i blaugrana lo hanno messo in cima ai loro desideri per un centrocampo che non ha giocatori con quelle caratteristiche, senza però essere disposti a partecipare ad aste al rialzo sull'ingaggio con altri club (per esempio quelli di Premier, come il Tottenham, interessati all'ivoriano) e a versare commissioni esagerate.

Getty Images