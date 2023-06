Milan, a rischio le trattative di Maldini e Massara per la prossima stagione

CAMBIA IL MERCATO

Saltato l'incontro previsto con l'entourage di Loftus-Cheek, in dubbio anche Kamada e Openda. Si potrebbe puntare su altri parametri zero

L'addio di Paolo Maldini e Ricky Massara potrebbe azzerare anche i piani di mercato del Milan. Chiuso il rinnovo di Leao, adesso i rossoneri guardano al futuro, con diverse operazioni già portate avanti dall'ormai ex coppia dell'area sportiva del Diavolo, che diventano a forte rischio. Ad esempio, nella giornata di ieri era previsto un incontro con l'entourage di Ruben Loftus-Cheek, ma è inevitabilmente saltato. Non è detto che non debba più tenersi, ma di sicuro ci sarà un rallentamento.

Era più avanzata, invece, la trattativa con Daikchi Kamada, liberatosi dall'Eintracht Francoforte, ma anche in questo caso bisognerà capire se il giapponese rientra nelle nuove linee guida della dirigenza milanista, visto che era stato avvicinato proprio dagli stessi Maldini e Massara. Un altro obiettivo del duo era Lois Openda, anche se sull'attaccante del Lens c'è forte l'interesse del Lipsia. Al momento il club francese ha rifiutato un'offerta da 30 milioni di euro, forse in attesa di capire se il Milan resterà sul giocatore. Insomma, una situazione davvero ingarbugliata.

Si allontanano, poi, altri nomi accostati agli ex campioni d'Italia, come Marko Arnautovic e Domenico Berardi, un po' per età, un po' per costo del cartellino. L'intenzione, pare, sia quella di puntare decisi su altri parametri zero. Come gli attaccanti Marcus Thuram del Borussia Moenchengladbach e Reiss Nelson dell'Arsenal, o il difensore dell'Eintracht Francoforte, Evan N’Dicka.

Tutte supposizioni per ora, visto che la scossa di terremoto più inattesa è stata registrata solo poche ore fa.