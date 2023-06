Maldini addio: Leao perplesso e squadra infuriata

© foto instagram

Tutto il disappunto in una emoticon. Nessuna conferma ma la faccina perplessa pubblicata da Rafael Leao sui suoi social dopo la diffusione della notizia dell'addio di Paolo Maldini al Milan non può non essere legata al clamoroso strappo tra il numero uno del club rossonero Cardinale e l'ex capitano. Soltanto all'altro giorno risale la foto che lo ritrae sorridente con il dt e il ds Massara alla firma del contratto del rinnovo con il club rossonero fino al 2028 al termine di una lunga ed estenuante trattativa.