Atalanta: visite mediche a Milano per De Ketelaere, ora la firma

Il trequartista belga saluta il Milan dopo una sola stagione e passa ai nerazzurri in prestito oneroso con diritto di riscatto

In casa Atalanta è il giorno di Charles De Ketelaere. Dopo aver trovato l'accordo definitivo nei giorni scorsi per un prestito oneroso a 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 26 (più 4 di bonus), il trequartista belga lascia il Milan dopo una sola stagione per trasferirsi a Bergamo. Il classe 2001 ha svolto le visite mediche a Milano prima di firmare il proprio contratto e diventare ufficialmente un nuovo giocatore del club nerazzurro.

Il Milan, che aveva dialogato anche con Lens, Real Sociedad e Psv per piazzare il giocatore in esubero nella rosa di Pioli, incasserà subito 3 milioni di euro per il prestito oneroso. L'Atalanta avrà la possibilità di riscattarlo, nel giugno del 2024, per una cifra pari a 26 milioni di euro (più 4 di bonus). Da aggiungere anche una percentuale in favore dei meneghini in caso di futura rivendita. Tra i due club l'accordo è stato fulmineo, diversa invece è stata la situazione tra l'entourage del calciatore e i bergamaschi: sono serviti più incontri per limare i dettagli su stipendio e commissioni.

Per De Ketelaere quadriennale a 2,5 milioni a stagione con opzione per un ulteriore anno. Salvo sorprese giovedì sera De Ketelaere sarà presente all'allenamento congiunto della prima squadra di Gasperini con l'Under 23 di Modesto al Gewiss Stadium di Bergamo ore 18.

Dopo Rebic e Messias il Milan è a un passo dal salutare un altro esubero: il prossimo dovrebbe essere Ballo-Tourè, diretto verso il Werder Brema, in Bundesliga. E poi c'è sempre Divock Origi: una partenza di quest'ultimo, al pari di quella di Lorenzo Colombo, libererebbe lo spazio per un altro colpo in attacco. Senza dimenticare la difesa: nel reparto arretrato verrà aggiunto un ulteriore centrale difensivo.

